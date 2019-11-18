Командир роты ВСУ рассказал, что США готовится к неминуемой войне с Россией

Ротный командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ Семен Салатенко прошел летом 2019 года обучение на базе Форт Беннинг в американском штате Джорджия. По его словам, США готовит армию к войне с Россией.

«Россия — враг, мы будем с ней воевать. Мы не возможно будем с ней воевать, мы будем с ней воевать», — передал он слова американцев, проводивших обучение.

По словам Салатенко, некий генерал Ходни перечислял врагов США в таком порядке: Россия, на втором месте Иран, затем Китай, а в конце — Северная Корея и радикальные группировки разных стран.

Также Салатенко отметил, что американские специалисты постоянно анализируют российское вооружение, сравнивают его с собственным. В результате возродили штыковой бой. По мнению аналитиков США, современные бронежилеты повышают вероятность ближнего боя.

Украинский военный рассказал, что в Соединенных Штатах готовят переход на новый калибр, который смог бы пробивать современные бронежилеты. По его словам, испытательные стрельбы проводятся в Форте Беннинг постоянно.