Командир ВСУ предупредил о проблемах для украинских военных после наступления зимы | 360°

Мир 24 октября 2022, 20:00 Командир ВСУ предупредил о проблемах для украинских военных после наступления зимы WSJ: командир ВСУ предупредил о новых проблемах ВСУ после прихода зимы Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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С наступлением зимы украинские военные столкнутся с новыми трудностями, заявил командир одного из подразделений ВСУ. По его словам, проблемы будут связаны с маскировкой, сообщил The Wall Street Journal.

Украинский военнослужащий пояснил, что зимой боевые действия не получится вести так, как это было летом или весной. Возникнут значительные трудности с маскировкой.

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Он также обратил внимание, что в зимний период беспилотникам ВС РФ будет проще засекать артиллерию и маршруты передвижения подразделений для огневого поражения.

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Труднее станет и организация солдатского быта: даже развести костер станет проблемой, потому что это сразу увеличит риск быть замеченными. Отсутствие листьев на деревьях разоблачит позиции еще быстрее, уточнило РИА ФАН.

Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов отмечал, что передовая начинает готовиться к зиме. Линию обороны укрепляют военными, вооружением и техникой, сообщил RT.