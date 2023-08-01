Мир 01 августа 2023, 15:53 Командир ВСУ потребовал тотальной мобилизации на Украине Командир ВСУ Кухарчук заявил, что победу Украине может дать только тотальная мобилизация Ministry of Defense of Ukraine

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Украине необходимо провести тотальную мобилизацию в тылу. Это один из факторов, который позволит обеспечить победу в военном конфликте, заявил командир подразделения ВСУ Дмитрий Кухарчук. Своим видением ситуации он поделился в Telegram-канале.

По словам Кухарчука, властям Украины также нужно ориентировать работу государственного и частного секторов на ВСУ.

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Говоря о мобилизации, он указал, что имеет в виду все, а «не только сельское население». Также требуется избавиться от политических аспектов в работе органов власти, добавил командир подразделения.

Этот сценарий, по его мнению, вынудит «покинуть зону комфорта», но приведет к победе. Однако власти выбрали другой путь и кормят обещаниями в информационном пространстве, мобилизуют только добровольцев и тех, кто не в состоянии откупиться, подчеркнул он.

Многие украинцы, добавил Кухарчук, даже не ощущают военных действий.