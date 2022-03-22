Командир «Седой» из ДНР рассказал о попытках нацистов выжечь дома в Донбассе

Украинские нацисты пытаются выжечь целые населенные пункты в Донбассе, сбрасывая в жилые кварталы снаряды на парашютах. Об этом рассказал командир подразделения Народной милиции ДНР с позывным «Седой», передал РЕН ТВ.

Радикалы сбрасывают свои снаряды на частный сектор, где нет никаких войск, подчеркнул командир из ДНР. Таким образом неонацисты пытаются сжечь дома мирных людей.

«Получается вспышка, горит около 20 минут. Радиус горения — где-то метра три», — отметил «Седой».

Командир также рассказал о ситуации в населенном пункте Верхнеторецкое, где каратели ранее оборудовали свои позиции в местной школе. Украинские снайперы до сих пор обстреливают ее.

А в бой военные ВСУ бросают необученных солдат, которых обычно разбавляют националистами.

«Кидают сюда необученных, мобистов так называемых. Угрожают им вплоть до расстрела на месте, если откажутся выполнять приказ», — сообщил донецкий ополченец.

Ранее «360» опубликовал видео, снятое жителем Донецка после обстрела со стороны украинских силовиков. Мужчина показал свою квартиру после того, как в нее попало несколько ракет ВСУ.