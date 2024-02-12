Мир 12 февраля 2024, 19:07 Командир нацбата ВСУ предложил отказаться от наступления в 2024 году Командир нацбата ВСУ Филимонов предложил отказаться от наступления РИА «Новости»

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Руководству ВСУ в 2024 году следует отказаться от активного наступления и копить силы, мобилизовав не менее 250 тысяч человек. Об этом в интервью «Стране.ua» заявил командир нацбатальона «Волки да Винчи» Сергей Филимонов.

«Мы должны выстраивать оборону, наращивать вооружение, готовить личный состав», — сказал он.

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Филимонов выразил уверенность, что такая тактика позволит украинцам и дальше принимать участие в боевых действиях. При этом он подчеркнул, что избежать воинской обязанности не удастся никому, в противном случае ВС России могут дойти до Польши.

«Может, и полякам достанется немного», — предположил Филимонов.

Президент России Владимир Путин отмечал, что военные должны отодвинуть демилитаризованную зону на Украине. Это необходимо, чтобы ВСУ не обстреливали мирные города.

Однако мнение о том, что у России есть территориальные претензии к Польше, — ошибочно. Об этом в ходе Всемирного правительственного саммита в Дубае напомнил журналист Такер Карлсон, который недавно взял интервью у российского лидера.