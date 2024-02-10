Мир 10 февраля 2024, 23:33 Командир НАТО пожаловался на поломку военной техники из-за холода -16 градусов Военные НАТО провели учения в Эстонии при погоде минус 16 градусов РИА «Новости»

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Военные Североатлантического альянса провели на Центральном полигоне Эстонии ежегодные учения в холодных условиях зимы -16 градусов. Информацию об этом опубликовал сайт местного телерадиовещания ERR.

В учениях участвовали более 1000 военных из Британии и Франции. Как отметил британский командир боевой группы союзников подполковник Джеймс Ферн, низкая температура на улице оказалась испытанием для бойцов НАТО.

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«Наши транспортные средства с трудом заводятся. Аккумуляторы долго не держат, также погода психологически сильно влияет на наших людей», — заявил он.

По словам военного, натовские солдаты не хотят выполнять военные задачи в таких условиях.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что настоящая цель учений НАТО Steadfast Defender — это прощупывание почвы для возможных провокаций против России». Он отметил, что блок собрал на учениях более 90 тысяч военных.