Мир 06 марта 2023, 11:20 Командир бригады «Пятнашка» Авидзба рассказал о будущем прорыве линии фронта ВСУ

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Командир интернациональной бригады «Пятнашка» с позывным «Абхаз» Ахра Авидзба в разговоре с изданием Sm.news рассказал о будущем прорыве линии фронта ВСУ.

«Линия стабильна, идет продвижение вперед. Надо успех развивать. Мы идем везде, где посыпется карточный домик, туда и ворвемся. Многие гадают, где будет прорыв. Не гадайте. Это неоправданно», — сказал Авидзба.

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Что же касается вновь прибывших мобилизованных, Авидзба сообщил, что настрой у них боевой. Сейчас они проходят обучение.

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