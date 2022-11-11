11 ноября 2022, 04:29
Командир «Ахмата» пригрозил приехать в Польшу на танке в ответ на санкции
Командир «Ахмата» Алаудинов: не собирался в Польшу никак, кроме как на танке
Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов ответил на санкции, которые ввела против него Польша. Он заявил, что не планировал визит в эту страну, кроме как на танке, сообщила «Газета.ru».
Подразделение «Ахмат», руководителем которого является Алаудинов, участвует в спецоперации России на Украине.
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По словам Алаудинова, польские санкции против него вызвали не огорчение, а смех. Как отметил командир «Ахмата», после того, как он узнал о введенных Варшавой ограничениях, он долго смеялся.
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Польское решение пойти против России может обернуться неблагоприятным результатом, отметил Алаудинов.
«Я надеюсь, что как раз на танках мы в Польшу к ним и придем, потому что в этом случае <…> мне не нужна будет ни виза, никакое разрешение <…> кого бы то ни было, кто сегодня находится у власти. Потому что на тот момент их уже не будет», — сказал командир спецназа «Ахмат».
У фигурантов санкционного списка Польши замораживают все средства и экономические ресурсы. Также пребывание людей из польского черного списка в этой стране считается нежелательным.
Санкции
Польша
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