Мир 11 ноября 2022, 04:29 Командир «Ахмата» пригрозил приехать в Польшу на танке в ответ на санкции Командир «Ахмата» Алаудинов: не собирался в Польшу никак, кроме как на танке Pxhere

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Командир спецназа «Ахмат», заместитель командующего второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов ответил на санкции, которые ввела против него Польша. Он заявил, что не планировал визит в эту страну, кроме как на танке, сообщила «Газета.ru».

Подразделение «Ахмат», руководителем которого является Алаудинов, участвует в спецоперации России на Украине.

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По словам Алаудинова, польские санкции против него вызвали не огорчение, а смех. Как отметил командир «Ахмата», после того, как он узнал о введенных Варшавой ограничениях, он долго смеялся.

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Польское решение пойти против России может обернуться неблагоприятным результатом, отметил Алаудинов.

«Я надеюсь, что как раз на танках мы в Польшу к ним и придем, потому что в этом случае <…> мне не нужна будет ни виза, никакое разрешение <…> кого бы то ни было, кто сегодня находится у власти. Потому что на тот момент их уже не будет», — сказал командир спецназа «Ахмат».

У фигурантов санкционного списка Польши замораживают все средства и экономические ресурсы. Также пребывание людей из польского черного списка в этой стране считается нежелательным.