Мир 24 ноября 2023, 00:12 Командир «Ахмата» назвал сроки начала переговоров РФ и Украины Командир «Ахмата» Алаудинов: переговоры РФ и Украины начнутся весной 2024 года РИА «Новости»

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Украина решится на мирные переговоры с Россией весной 2024 года. Такими прогнозами командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов поделился в своем Telegram-канале.

По словам Алаудинова, ход конфликта в зоне боевых действий решит наступающая зима. Командир выразил уверенность, что переговоры начнутся весной следующего года.

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«Эта зима будет решающей. Весной враг однозначно начнет „дергать“ в сторону переговоров с Россией», — написал он.

Однако в Москве не согласятся с условиями Киева, речь будет идти о капитуляции украинской армии.

Военный добавил, что солдаты Вооруженных сил Украины попали в плачевную ситуацию. Украинские пленные рассказали Алаудинову, что солдатам ВСУ приходится продолжать попытки наступления, ведь «сзади хозяин напирает штыком в спину».

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее признался, что некоторые страны Запада призвали украинских властей инициировать переговоры с Россией.