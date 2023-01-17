Мир 17 января 2023, 15:48 Команде Зеленского предрекли дальнейшие отставки после ухода Арестовича Сенатор Ковитиди заявила, что уход Арестовича приведет к отставкам в команде Зеленского РИА «Новости»

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Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди назвала отставку советника офиса украинского президента Алексея Арестовича закономерной, так как в стране началось социальное недовольство. По ее мнению, в дальнейшем эта ситуация может вызвать смену других членов команды Владимира Зеленского, сообщил ТАСС.

«Он первый — вслед за ним уйдут и другие представители команды Зеленского, потому что недовольство и недоверие к власти будет только увеличиваться», — сказала Ковитиди.

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После отставки Арестовича риторика киевского режима в отношении Крыма и России не поменяется. Это станет возможным только после ухода Зеленского, подчеркнула политик.

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О своем решении уйти в отставку Арестович сообщил 17 января. В соцсетях он показал снимок с написанным заявлением.

Незадолго до этого советник офиса Зеленского сказал в прямом эфире, что снаряд попал в жилой дом в Днепропетровске из-за сработавших сил противовоздушной обороны Украины. Высказывание Арестовича вызвало шквал критики. Украинский парламентарий Алексей Гончаренко заявил, что начал сбор подписей за его увольнение.