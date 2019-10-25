Команде из Китая запретили участвовать во Всемирных военных играх в родной стране

На играх в городе Ухань команда атлетов заняла сразу три места за участие в женском спортивном ориентировании на средней дистанции: первое, второе и четвертое. Мужчины из китайской команды заняли второе место в своей дисциплине. Однако шесть стран, участвующих в играх, включая Францию и Россию, пожаловались на нечестную игру китайцев. Судьи узнали, что местные зрители помогали спортсменам из Китая, размещая ориентиры и подготавливая специальные тропы.

Международная федерация спортивного ориентирования заявила, что китайская команда дисквалифицирована с соревнований на длинной дистанции.