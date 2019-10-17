Команда Зеленского «отправила» его в Литву вместо Латвии
Представители администрации украинского лидера ведут страницу в Facebook. Они опубликовали отчет о поездке главы государства в Латвию. Однако сотрудники перепутали страны и в комментарии к посту написали: «Официальный визит Владимира Зеленского в Республику Литва — лучшие кадры».
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Спустя 10 минут запись отредактировали. Однако ошибку администрации Зеленского успели увидеть пользователи Сети. «Дам совет на будущее. Пусть президент не ездит в страны с похожими названиями. Вечно вы лажаете», — написали подписчики.
А еще команде Зеленского предложили иногда открывать учебник географии и поинтересовались, не собирается ли президент в ближайшее время посетить Уругвай вместо Парагвая.
Ранее Зеленский приезжал в Латвию с рабочим визитом.
Это уже не первая ошибка представителей президента. В июле пресс-служба назвала крупный канадский город Торонто столицей Канады. Туда лидер Украины ездил на Международную конференцию по поддержке реформ на Украине. Через некоторое время сотрудники администрации исправились и написали, что Торонто — столица канадской провинции Онтарио, написало РИА ФАН.