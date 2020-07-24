Команда «Вашингтон Редскинз» сменила название из-за обвинений в расизме

Команда «Вашингтон Редскинз» теперь называется «Футбольная команда Вашингтон». Смена имени произошла из-за обвинений в расизме, потому что второе слово из старого названия переводится как «краснокожие».

Предыдущее наименование «Вашингтон Редскинз», которое клуб носил с момента создания, посчитали оскорбительным для индейцев. После этого американский ФК принял решение сменить имя, и стал называться «Футбольная команда Вашингтон». Об этом говорится на официальном сайте команды.

В клубе заявили, что такое название теперь будет использоваться в предстоящих играх в новом сезоне Национальной футбольной лиги. В своих социальных сетях клуб уже сменил логотип со старым именем, на котором был индеец изображенный в профиль.

Также «Футбольная команда Вашингтон» пообещала, что в течение 50 дней уберет слово «редскинз» из всех своих брендов, в том числе и со стадиона. Активисты начали активно призывать команду сменить название, после протестов движения Black Lives Matter. По их мнению, слово «краснокожие» оскорбляет индейцев. И уже в середине июля клуб объявил, что готовит новый логотип.

Ранее канадский футбольный клуб «Эдмонтон Эскимос» объявил, что сменит название. Многие посчитали слово «эскимос» оскорбительным для канадцев.