Команда Трампа отказалась от суда по выборам в Аризоне

Поверенные Трампа написали, что после вчерашнего судебного заседания по итогам подсчета голосов, судебное решение не принесет дополнительных голосов выборщиков. При этом юристы отметили, что вопрос о перевесе голосов в штате пока остается актуальным для Наблюдательного совета округа 1 и округа Сената штата 28.

Телеканал FoxNews напомнил, что Трамп подал иск в округе Марикопа неделю назад. По словам истцов, электронная урна для голосования, когда переполнялась, выплевывала новые бюллетени. При этом работники участков вместо того, чтобы предупредить избирателей, просто перезагружали урны. В итоге несколько голосов оказались не учтены. По мнению юристов, речь шла о нескольких тысячах случаев. Однако итоги голосования показали, что Трамп проиграл Байдену в округе 191 голос.

Между тем, голоса в других штатах продолжают подсчитывать. Как сообщил телеканал NBC, Дональд Трамп получил большинство голосов в Северной Каролине. Таким образом он добавил еще 15 выборщиков.

Джо Байден стал победителем в Джорджии. Журналисты отметили, что это первая победа демократа в этом штате за последние 30 лет. Однако результаты здесь еще будут пересчитываться.

Пока предварительные данные таковы: Байден получает 306 голосов членов коллегии выборщиков,