Команда «Спутника V» назвала фейком новость об этических стандартах

Команда, занимающаяся продвижением российской вакцины от коронавируса «Спутник V», назвала фейком статью о проверке испытаний препарата на соответствие этическим нормам. Об этом сказано в Twitter «Спутника V».

Ранее сегодня газета Financial Times сообщила, что Европейское агентство по контролю лекарственных средств (EMA) проверит соответствие испытаний «Спутника V» принципам надлежащей клинической практики (GCP).

В агентстве заявили изданию, что соответствие GCP гарантирует соблюдение прав участников исследований, а также достоверность клинических испытаний. При этом в EMA не стали комментировать конкретные действия, включая проверку российской вакцины.

По данным источников газеты, испытания «Спутника V» могли противоречить этическим стандартам. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансирующего производство вакцины, Кирилл Дмитриев заявил, что участие в испытаниях было добровольным.

В официальном Twitter «Спутника V» назвали содержание статьи некорректным. Там отметили, что проверка соответствия GCP «является частью стандартной процедуры для всех вакцин».

«Фейковые сообщения анонимных источников пытаются поставить под удар объективный характер проверки EMA», — считают производители препарата.