Команда россиянина Василевского проиграла в Матче звезд НХЛ

Российский вратарь Андрей Василевский не уберег от поражения сборную Атлантического дивизиона в финале Матча звезд НХЛ. Он отразил семь бросков из 11, но его команда все равно проиграла команде хоккеистов с тихоокеанского побережья.

Как сообщило РИА «Новости», Матч звезд НХЛ закончился со счетом 5:4 (1:3, 4:1) в пользу сборной Тихоокеанского дивизиона. Российский вратарь Андрей Василевский провел на льду около девяти минут. Он отразил семь из 11 бросков. Его партнер по команде Фредерик Андерсен взял восемь шайб из девяти.

Василевский изначально не должен был играть в этом матче. Вратарю «Тампы» предложили место в составе сборной Тихоокеанского дивизиона, потому что вратарь «Бостона» Туукка Раск получил травму. Принять участие в поединке ранее пригласили российских хоккеистов Александра Овечкина и Артемия Панарина. Овечкин отказался, чтобы поберечь силы перед плэй-офф, а Панарин не смог выйти на лед из-за того, что травмировался накануне.

По итогам конкурсной части Матча звезд НХЛ, 25-летний Василевский занял второе место среди вратарей: он отразил девять выходов один на один.