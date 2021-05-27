Команда Мальты на Евровидении оказалась под расследованием

Власти Мальты начали расследование по факту растраты крупной суммы бюджетных средств на Евровидении-2021. Предполагается, что делегация страны потратила деньги на ставки у букмекеров, чтобы увеличить популярность певицы Destiny.

Проверку расходов команды актрисы поручил провести глава МВД Мальты Кармело Абела, сообщило издание Times of Malta.

По данным источников газеты, из национального бюджета Мальты было выделено 650 тысяч евро на продвижение Destiny. Из них 300 тысяч получило Управлению по туризму и 300 тысяч — Общественная служба телевещания.

Но часть средств, по предварительным данным, оказалась потрачена на букмекерские ставки. Кроме того, как отметил собеседник издания, делегация Мальты подкупала иностранных блогеров, чтобы те пиарили Destiny в соцсетях.

Сначала певица была в лидерах у букмекеров. Казалось бы, план сработал. Однако после двух репетиций расклад сил поменялся. Лидером стала итальянская группа Måneskin. В итоге музыканты стали победителями. А Destiny заняла седьмое место.

Этот скандал уже не первый разгоревшийся вокруг Евровидения-2021. Победителей конкурса успели заподозрить в употреблении наркотиков прямо в эфире соревнования. Однако тест, который сдал солист Måneskin, оказался отрицательным.