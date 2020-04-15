Команда Curiosity стала управлять марсоходом из дома

Команда сотрудников NASA, которая управляет марсоходом Curiosity, всегда работала на удаленке с учетом расстояния от Земли до Марса. Однако они все находились в одном месте, а теперь из-за пандемии разошлись по домам. Координировать свои действия в чатах оказалось непросто.

Последовательность каждого действия марсианского ровера программируют как минимум 20 человек.

«Обычно мы все в одном помещении, смотрим в мониторы друг друга, обмениваемся изображениями и данными. Люди постоянно разговаривают тет-а-тет или небольшими группами», — приводит сайт NASA слова руководителя команды Алисии Олбо.

Теперь все значительно сложнее. Специалистам требуется больше времени на то, чтобы принять какое-либо совместное решение. Глава исследовательской группы Кэрри Бридж рассказала, что ей приходится постоянно следить за тем, что происходит в 15 чатах. Она заявила, что теперь всем приходится «жонглировать» большим числом задач, хотя, в принципе, это обычная рутинная работа для команды Curiosity, которая из-за удаленки обросла дополнительными проблемами и сложностями.

Ранее NASA показало самую детальную фотографию поверхности Марса в истории, которую составили из более чем тысячи снимков, которые Curiosity сделал в течение четырех дней. Ровер Curiosity доставили на Марс 6 августа 2012 года. За почти восемь лет работы марсоход успешно выполнил все главные задачи своей миссии. Ученые продолжают исследовать Марс с его помощью до сих пор.