Мир 25 июля 2023, 05:14 Команда Байдена работала над тем, чтобы он больше не падал на людях NBC News: команда Байдена разрабатывает меры по минимизации публичных падений лидера США White House

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Команда лидера США Джо Байдена разработает меры, чтобы минимизировать публичные падения американского президента на публике. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По данным канала, помощники 80-летнего главы Штатов увидели проблему в прошлом месяце, когда Байден споткнулся о мешок с песком на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии. После этого некоторые участники из команды собрались, чтобы выяснить причину случившегося и найти способ предотвращения опасных происшествий с падениями в будущем.

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Авторы материала отметили, что члены Республиканской партии США воспринимают преклонный возраст Байдена как способ борьбы в президентской гонке. Например, бывший американский лидер Дональд Трамп опубликовал видео с подборкой фрагментов, на котором нынешний президент спотыкается или падает.

В связи с этим советники Байдена разрабатывают методы устранения физических сложностей для действующего лидера штатов.

Ранее Джо Байден не смог сам сойти со сцены на мероприятии в Филадельфии. Ему потребовалась помощь ассистента, чтобы переместиться в другое место, однако даже после советов помощника глава Штатов ушел в противоположном направлении.