25 июля 2023, 05:14
Команда Байдена работала над тем, чтобы он больше не падал на людях
NBC News: команда Байдена разрабатывает меры по минимизации публичных падений лидера США
Команда лидера США Джо Байдена разработает меры, чтобы минимизировать публичные падения американского президента на публике. Об этом сообщил телеканал NBC News.
По данным канала, помощники 80-летнего главы Штатов увидели проблему в прошлом месяце, когда Байден споткнулся о мешок с песком на выпускной церемонии в Военно-воздушной академии. После этого некоторые участники из команды собрались, чтобы выяснить причину случившегося и найти способ предотвращения опасных происшествий с падениями в будущем.
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Авторы материала отметили, что члены Республиканской партии США воспринимают преклонный возраст Байдена как способ борьбы в президентской гонке. Например, бывший американский лидер Дональд Трамп опубликовал видео с подборкой фрагментов, на котором нынешний президент спотыкается или падает.
В связи с этим советники Байдена разрабатывают методы устранения физических сложностей для действующего лидера штатов.
Ранее Джо Байден не смог сам сойти со сцены на мероприятии в Филадельфии. Ему потребовалась помощь ассистента, чтобы переместиться в другое место, однако даже после советов помощника глава Штатов ушел в противоположном направлении.
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