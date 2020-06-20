Команда Бабарико подала документы в ЦИК Белоруссии

Штаб бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико подал в Центризбирком документы, необходимые для его регистрации кандидатом в президенты Белоруссии. Об этом сообщили в Twitter Бабарико.

«Несмотря на то, что Виктор Бабарико все еще не на свободе, наш штаб проводит процесс регистрации до конца. Поэтому сегодня, 20 июня, мы подали пакет документов для регистрации Виктора Бабарико кандидатом в президенты Республики Беларусь в Центральную избирательную комиссию», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение штаба.

Представители инициативной группы по выдвижению Бабарико подали в ЦИК полный пакет документов, «в абсолютном соответствии со статьей 68 Избирательного кодекса Республики Беларусь».

Подать в ЦИК документы на регистрацию можно с 20 июня по 4 июля включительно. Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.

Бабарико руководил Белгазпромбанком в Минске 20 лет. Ранее в головном офисе прошли обыски. Комитет государственного контроля Белоруссии заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Бабарико и его сына Эдуарда, который руководит штабом своего отца, задержали 18 июня и отправили в СИЗО КГБ. Бабарико проходит по делу в качестве подозреваемого. Всего задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка.

Власти Белоруссии решили рассматривать дело Бабарико, как деятельность по подрыву государственных устоев республики. Об этом заявил политолог и эксперт по Белоруссии Александр Зимовский, сообщило ИА НСН.