20 февраля 2023, 16:31
Колумнист Умеренков объяснил, какая ошибка Белого дома привела к сближению России и КНР
Колумнист Евгений Умеренков в разговоре с изданием kp.ru предположил, какая ошибка властей США привела к тому, что Россия и Китай еще больше наладили свои дипломатические связи.
Он считает, что Белый дом ведет неправильную дипломатическую работу в отношении Пекина, высказывая властям КНР претензии и обвинения.
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Во время встречи на Мюнхенской конференции госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул КНР в шпионаже из-за сбитого аэростата. До этого он отменил свой визит в Китай.
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Ранее заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И заявлял, что власти Китая не приемлют обвинений или претензий от США.
«Мы никогда не приемлем обвинения или даже принуждения США в отношении китайско-российских отношений», — говорил он.
США
Китай
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