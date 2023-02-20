Мир 20 февраля 2023, 16:31 Колумнист Умеренков объяснил, какая ошибка Белого дома привела к сближению России и КНР

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Колумнист Евгений Умеренков в разговоре с изданием kp.ru предположил, какая ошибка властей США привела к тому, что Россия и Китай еще больше наладили свои дипломатические связи.

Он считает, что Белый дом ведет неправильную дипломатическую работу в отношении Пекина, высказывая властям КНР претензии и обвинения.

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Во время встречи на Мюнхенской конференции госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул КНР в шпионаже из-за сбитого аэростата. До этого он отменил свой визит в Китай.

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Ранее заведующий канцелярией Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И заявлял, что власти Китая не приемлют обвинений или претензий от США.

«Мы никогда не приемлем обвинения или даже принуждения США в отношении китайско-российских отношений», — говорил он.

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