Решение президента США Джо Байдена о заключении сделки с Германией по «Северному потоку — 2» оттолкнуло союзников в Центральной и Восточной Европе, а также сильно ударило по американским экспортерам природного газа. Иначе как ошибкой такое решение назвать нельзя. Об этом написал в своей колонке колумнист американского журнала Newsweek Джош Хаммер.

В своем материале он напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп, которого демократы обвинили в связях с Россией, проводил политику, сдерживающую Москву. В частности, он остановил работы на «Северном потоке — 2», которые были почти завершены.

Изначально Байден декларировал такую же позицию, называя российский газопровод невыгодной сделкой для Европы. Всего за два дня до объявления сделки с Меркель пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс назвал «Северный поток — 2» будущим инструментом давления на энергетические ресурсы западных стран. Но в результате США отказались помешать этому проекту.

«Меркель, несомненно, довольна таким исходом, и нет никого счастливее, чем сам Путин. Но основные союзники Америки в Центральной и Восточной Европе остались сильно недовольны», — написал Хаммер.

Он подчеркнул, что еще одной пострадавшей стороной станут американские экспортеры природного газа. Для них европейский рынок закрыт окончательно.

Такое поведение Байдена колумнист объяснил тем, что американский лидер никогда не отличался ясностью мыслей. В целом же вся сегодняшняя администрация Белого дома находится в состоянии полного хаоса. Но главная причина такого шага — это желание помочь Германии. После выхода Великобритании из ЕС Берлин остается главным препятствием перед евроскептиками.

Для демократов укрепление Евросоюза — важный фактор правильности своей политики. От этого выиграют либеральные режимы Германии и Бельгии. Проиграют Польша и Венгрия, а с ними и США. Все это происходит под видом лицемерного морального превосходства над якобы пророссийским Трампом.

США и Германия заключили соглашение по газопроводу «Северный поток — 2» на этой неделе. Официальный Вашингтон прекратит мешать завершению проекта, а Берлин примет ряд мер для поддержки энергетической независимости Украины.

Сейчас большая часть российского газа в Европу проходит транзитом через соседнюю страну. Срок действия контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в 2024 году.