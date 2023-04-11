Мир 11 апреля 2023, 07:51 Колумнист назвал следующего геополитического противника США Forbes: ОАЭ могут следующими порвать с США и выпасть из их геополитической орбиты РИА «Новости»

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Следующей страной, которая ради отстаивания собственных интересов откажется сотрудничать с США, могут стать Объединенные Арабские Эмираты. Об этом предупредил колумнист Forbes Кеннет Рапоза.

По его словам, отчуждение началось с Саудовской Аравии. Сначала президенту США Джо Байдена оказали холодный прием в Эр-Рияде в июле 2022 года, затем власти этой страны выбрали Китай в качестве посредника для сближения с Ираном. Кеннет Рапоза заявил, что ОАЭ могут поступить так же — почти за год президент ОАЭ Мохаммед бен Заид так и не ответил на приглашение американского президент нанести визит. Страна буквально сойдет с американской геополитической орбиты.

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«Абу-Даби будет действовать в коллективных интересах Эмиратов, и если это означает, что он должен не согласиться или порвать с США по вопросам геополитического значения, то так тому и быть», — заявил автор статьи.

Старший советник Gulf State Analytics Теодор Карасик подтвердил, что отношения ОАЭ и США стали напряженными, особенно на фоне сближения с Китаем и Россией. По его словам, власти заняли выжидательную позицию, когда поняли, что ситуация в мире изменилась и коллективный Запад перестал быть примером для подражания.

Ранее на ОАЭ начали давить и требовать остановить экспорт санкционной электроники в Россию. По мнению источников The Financial Times, некоторую продукцию могут использовать в военных целях.