Колумбийское поместье Эскобара открыли для посещения

В департаменте Антьокия (Колумбия) для массового посещения вновь открыто большое поместье, некогда принадлежавшее наркобарону Пабло Эскобару. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Площадь поместья составляет порядка трех тысяч гектаров. Кроме автодорог, гостиниц и бассейнов на его территории распложены взлетно-посадочная полоса, бензоколонка, ангары, вертолетные площадки, около 30 искусственных озер, а также экзотические животные и птицы — страусы, фламинго, кенгуру, олени, импалы, жирафы, зебры, носороги, верблюды и слоны. Особое внимание обращают на себя бегемоты, которые своим неконтролируемым размножением способны разрушить местную экосистему.

В минувший четверг полиция Испании изъяла более 820 килограммов кокаина, который был спрятан в большой партии древесного угля, привезенного из Колумбии. Поисковым собакам было трудно его обнаружить, поскольку он был черного цвета и не имел запаха. Правоохранители поймали трех человек, которые могут быть причастны к перевозке наркотиков.