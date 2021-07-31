Колумбийский университет назвал Одессу российской. Пришлось извиняться

Колумбийский университет (Нью-Йорк, США) опубликовал в журнале Института Гарримана академическое исследование, посвященное СССР, и, впоследствии, России. В нем Одесса была причислена к российским городам. Ошибку заметил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Он возмущенно заявил украинским СМИ, что Россия вливает много денег, чтобы «насадить свой нарратив» в академических, научных и исследовательских учреждениях в США и других странах мира. Кислица сообщил об ошибке руководству университета и написал обращение к президенту учебного заведения.

В университете объяснили случившееся редакторской ошибкой и извинились. Автор текста «Открывая Россию» рассказывала о собственном опыте изучения русского языка и путешествий по Советскому Союзу.

«У Института Гарримана не было намерения делать какие-либо намеки, что Одесса может быть чем-либо еще, кроме как украинским городом, который в 1960-е был частью Украинской Советской Социалистической Республики», — сказано в сообщении.

Международному олимпийскому комитеты (МОК) пришлось извиняться перед Киевом после того, как на официальном сайте Игр появилась карта, на которой Крым отрезан от Украины границей.