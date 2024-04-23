Мир 23 апреля 2024, 07:58 Колумбийские семьи не смогли вернуть тела сражавшихся на стороне ВСУ родных Родственники не могут вернуть тела колумбийских наемников с Украины Pxhere

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В Колумбии не могут вернуть тела наемников, сражавшихся на стороне ВСУ. Об этом рассказали РИА «Новости» родственники погибших.

Минобороны России неоднократно фиксировало присутствие наемников в зоне спецоперации. Харрисон Астудильо был профессиональным военнослужащим колумбийской армии в рядах ВСУ он прослужил 1,3 года, погиб в марте 2024-го. Двоюродный брат военного Альберто Астудильо отметил, что его родственник поехал в зону СВО из-за денег.

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«Думаю, что больше всего [его спровоцировала] экономическая ситуация в стране. Большинство людей, которые уезжают туда, делают это из-за экономических причин», — отметил он.

Родственники Астудильо не смогли вернуть его тело на родину.

Еще одна жительница Колумбии призналась, что ее муж поехал сражаться за ВСУ также из-за денег. По ее словам, мужчина отправился туда за пять тысяч долларов в месяц. Женщина отметила, что ей повезло вернуть тело мужа. Однако у многих в Колумбии родственники числятся пропавшими без вести, резюмировала она.