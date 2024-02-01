01 февраля 2024, 02:57
Колумбийские наемники рассказали о воровстве в ВСУ
«Известия»: колумбийские наемники рассказали о тотальной коррупции в ВСУ
В украинской армии царит тотальная коррупция, из-за которой до рядовых солдат не доходит снабжение и положенные выплаты. Об этом рассказали колумбийские наемники, воевавшие в рядах ВСУ. Их истории привела газета «Известия».
«В украинской армии процветает тотальная коррупция, которая выливается в недостаточное снабжение военных на передовой. Солдаты воюют с помощью АК-47», — рассказал один из наемников по имени Франк.
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Боевик добавил, что из-за коррупции западное оружие также не доезжает до фронта.
По словам другого наемника Сарате Ардилы, на Украине вышестоящие чины крадут деньги у солдат, и проще уволиться из ВСУ, чем добиться положенных выплат.
Ранее стало известно, что вооруженные силы России уничтожили лучшего французского снайпера Эрнесто Барбьери. Он погиб 17 января в результате ракетного удара по пункту временной дислокации иностранных наемников в Харькове.
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