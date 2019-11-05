Колумбийка избежала наследственной болезни Альцгеймера благодаря мутации

Жительница города Медельин избежала деменции, хотя многие поколения ее родственников страдали от наследственной формы раннего заболевания Альцгеймера. Первые симптомы слабоумия проявляются в возрасте 44 лет. Болезнь возникает из-за генетической мутации E280A. Специалисты нашли такую же мутацию у колумбийки, однако ее не беспокоила деменция до 70 лет.

Ученые исследовали мозг и гены 1200 человек. Оказалось, что лишь чудо-пациентка единственная из всех обладала двумя копиями гена APOE3 Christchurch. У людей с одной копией этого гена обнаружили признаки ранней деменции.

Специалисты просканировали мозг женщины. Результаты показали очень высокие уровни амилоидных белков, которые типичны для людей с болезнью Альцгеймера. Однако редкая мутация не позволяла этим белкам распространяться и препятствовала развитию слабоумия.