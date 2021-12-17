Колумбия и Эквадор откроют границы

Колумбия и Эквадор откроют свои границы в ближайшее время. Об этом сообщило РИА ФАН.

Из-за пандемии коронавируса на протяжении длительного времени страны были закрыты для посещения. Пограничный пункт на мосту Румичака будет действовать в период с 08:00 до 17:00 по местному времени. Будет разрешена торговля, а также международные грузовые перевозки. Такой режим продлится на протяжении 30 дней. По истечение этого периода разрешат пешеходное движение, а затем и движение частного транспорта.