Оставшийся без поддержки граждан президент Колумбии Иван Дуке предложил Западу свои энергоносители взамен российских. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN, сообщил ТАСС.

Иван Дуке сказал, что Колумбия может «внести вклад» в решение проблемы поставок энергоносителей странам Северной Америки и Европы, так как сейчас они не могут полагаться в этом вопросе на Россию. Он анонсировал увеличение поставок угля, по крайней мере, в Германию и заверил, что страна готова нарастить добычу полезных ископаемых.

«Колумбия может немедленно увеличить добычу угля. Мы обладаем одним из самых больших запасов в мире, но не используем его для производства энергии», — заявил он.

В конце прошлого года исследования показали, что рейтинг президента Колумбии за год опустился на 20%. Примерно 70% жителей страны недовольны политикой Ивана Дуке.