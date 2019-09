«Кольт» намекнул, что откажется продавать винтовки. Но только мирным жителям

Один из самых известных производителей огнестрельного оружия «Кольт» перестанет поставлять винтовки на гражданский рынок. Об этом сообщили иностранные СМИ. Официальная причина — перенасыщение рынка. Но американский политолог Эндрю Корыбко считает, что все дело — в политическом давлении на «Кольт», которое усилилось после расстрелов в школах.

Одна из известнейших компаний-производителей огнестрельного оружия «Кольт№ больше не будет снабжать гражданских винтовками, в том числе скандально известной AR-15. Именно ее использовали в нескольких массовых расстрелах в США. Об этом сообщили зарубежные медиа — CNN, The Guardian и The New York Times.

При этом все издания ссылаются на заявление гендиректора фирмы Денниса Вилле. Однако о прекращении торговли винтовками там напрямую не говорится. Глава компании рассказывает, что «Кольт» слишком загружен военными заказами, но останется верен гражданским и поддерживает Вторую поправку к Конституции США.

«Мы продолжаем расширять сеть магазинов по всей стране и снабжать их расширяющимися линейками самых качественных пистолетов „Кольт 1911“, а также револьверов», — заявил Денниса Вилле. Похоже именно именно эти слова западные журналисты и восприняли как объявление о прекращении продаж винтовок.

Источник фото: www.colt.com

Если СМИ правы, то похоже, что на работу знаменитой компании повлияла общественность. Так считает американский политолог Эндрю Корыбко. При этом он отметил, что происходящее с компанией никак не повлияет на возможность людей покупать оружие, так как закон пока никто не менял.

Это сделано из-за давления, которое оказывают лоббисты, выступающие против оружия. Я имею ввиду демократов. Они устраивают бойкоты, привлекают к работе медиа. Эндрю Корыбко политолог.

На федеральном уровне противники оружия вряд ли добьются пересмотра законов. А вот на уровне штата у них есть шансы это сделать, заявил Корыбко «360».

«Кольт» первым пошел на такой шаг, так как является одной из крупнейших компаний. Другие могут последовать этому примеру в будущем, считает политолог. Однако пока такое решение для них слишком невыгодно.

Другой точки зрения придерживается советник Демократической партии США Антон Конев. По его мнению, прекратить производство винтовок для гражданских — исключительно бизнес-решение.

«Думаю, если все винтовки, которыми сейчас рынок перегружен, распродадут и понадобится еще продукция, если будет заказ какой-то, „Кольт" возобновит производство. Это бизнес-решение и только. Армия дала компании большой заказ, а возможности у фирмы все же ограничены. Поэтому руководство сфокусировалось на крупном заказе», — отметил Конев.

Но если СМИ все же неверно истолковали слова гендиректора фирмы, фейковая новость может стать способом публичного давления на «Кольт» после дальнейших заявлений компании, считает Корыбко.

В Штатах демократы требуют отменить Вторую поправку. Она гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия и позволяет народу восстать, если правительство грубо нарушит его права и Конституцию. Поводом для волнений стали массовые расстрелы, в том числе в американских школах.

Правда, не все считают, что ужесточение правил ношения оружия спасет ситуацию. «Если преступник действительно хочет нанести вред, он может это сделать и с помощью пистолета, и с помощью ножа», — заявил собеседник «360».