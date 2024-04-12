Мир 12 апреля 2024, 07:58 Колоссальный ущерб. Константинов оценил последствия нахождения Крыма в составе Украины Константинов: Крым получил колоссальный ущерб за годы в составе Украины РИА «Новости»

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Специальная рабочая группа занялась оценкой ущерба от нахождения Крыма в составе Украины и энергетической блокады. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил РИА «Новости» о колоссальных объемах.

«Мы движемся в этом направлении, проводим последовательную, скрупулезную работу. Ущерб Крыму был нанесен колоссальный. Его подсчет — сложная задача, требующая специальной методики», — сказал он.

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Владимир Константинов сообщил, что на первом этапе рабочая группа оценит ущерб от энергетической блокады, затем от банковской и продовольственной. По его словам, в будущем подсчитают упущенную прибыль — потери от «колониальным режима».

В 2014 году украинские власти устроили транспортную блокаду Крыма, отрезав его от своих регионов. Снять ее удалось в 2022 году. Между Крымом и Херсонской областью восстановили железнодорожное сообщение.