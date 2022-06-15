Блинкен заявил об обеспокоенности США положением украинских войск

Положение украинских войск вызвало обеспокоенность у США. В Госдепе заявили, что американские ведомства круглосуточно работают, чтобы обеспечить Украину всем необходимым.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала PBS обозначил позицию американской стороны на жалобы украинцев на превосходство российских сил в огневой мощи, дефицит вооружений и боеприпасов.

«На линиях фронта происходят колоссальные страдания, на поле боя. <…> Мы глубоко обеспокоены этим, но работаем в режиме 24/7, чтобы обеспечить [украинцев] всем, в чем они нуждаются», — ответил Блинкен.

Он напомнил, что 15 июня министр обороны Ллойд Остин обсудит в Брюсселе с коллегами из нескольких десятков стран оборонные потребности Украины.

«Мы полны решимости дать Украине то, что ей нужно, чтобы совладать с этой агрессией и в конечном счете укрепить ее позиции на любых переговорах, когда они случатся», — сказал Блинкен.

При этом глава Госдепа не стал отвечать на вопрос, считает ли он неизбежными территориальные уступки со стороны Киева.