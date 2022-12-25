25 декабря 2022, 09:09
«Колоссальное высокомерие». Британцы осудили жесткий ультиматум Байдена
Читатели Telegraph раскритиковали ультиматум президента США Байдена в адрес Великобритании
Президент США Джо Байден пообещал отменить визит в Великобританию, если английское правительство и Евросоюз не достигнут соглашения по Североирландскому протоколу. Читатели газеты The Telegraph отреагировали на ультиматум американского лидера.
«Колоссальное высокомерие США в целом и это жалкое подобие президента в частности поразительны», — указал один из комментаторов.
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Другой посоветовал президенту США держать свой нос подальше и заниматься своими делами. Третий читатель написал, что Байдену нужно помнить, кто его друзья в мире. Еще один участник обсуждения назвал нынешнего американского президента «белым Обамой», который считает Великобританию американской колонией.
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Издание напомнило, что Джо Байден гордится своим ирландским происхождением и оказывает давление на Британию. Если стороны не придут к соглашению по протоколу вместо Байдена в Лондон полетит госсекретарь Энтони Блинкен.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сравнила Украину и Ирландию, пояснив, что она имеет в виду борьбу за независимость североевропейского государства.
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Джо Байден
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