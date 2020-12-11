Колосков осудил санкции США к ФК «Ахмат»

По данным НСН, он подчеркнул, что Минюст США никак не связан с футбольным клубом, который находится в другой части планеты.

«Они ссылаются на пресловутые права человека и прочее, но ведь не футбольный клуб в этих обвинениях фигурирует, верно?» — уверен Колосков.

Он добавил, что на клубе эти санкции могут негативно отразиться только в том случае, если он имеет какие-либо активы в Америке.