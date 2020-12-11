Колосков осудил санкции США к ФК «Ахмат»
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал санкции Америки, которые ввели против футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщил RT.
По данным НСН, он подчеркнул, что Минюст США никак не связан с футбольным клубом, который находится в другой части планеты.
«Они ссылаются на пресловутые права человека и прочее, но ведь не футбольный клуб в этих обвинениях фигурирует, верно?» — уверен Колосков.
Он добавил, что на клубе эти санкции могут негативно отразиться только в том случае, если он имеет какие-либо активы в Америке.