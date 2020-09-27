Колонну БТР стянули к резиденции Лукашенко в Минске

Колонна из 10 бронетранспортеров приехала к резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко во Дворец независимости. Оппозиция планирует провести там несанкционированную акцию.

Об этом сообщило РИА «Новости». По данным агентства, колонна военной техники прибыла с севера города. У Дворца независимости уже стоят несколько легких бронемашин, а также три экипажа скорой помощи и три пожарные машины.

Помимо этого, несколько автобусов и грузовиков, в которых находятся представители иловых структур республики, стоят на площади Государственного флага. При этом, по данным агентства, движение транспорта в указанном районе не перекрыли.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа. В них победил Александр Лукашенко — по данным местного ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни проходили масштабные столкновения силовиков и оппозиции, в результате которых некоторые люди пострадали. Правительство официально подтвердило гибель троих протестующих.

Затем обстановка стала более мирной. По субботам протестующие традиционно проводят «женский марш» — в это время на улицы выходят девушки, которые несут в руках плакаты, флаги и живые цветы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Александр Лукашенко должен уйти в отставку. Издание «Газета.ru» напомнило, что европейский коллега назвал власть в Белоруссии авторитарной, а также признался, что «впечатлен смелостью протестующих» оппозиционеров в республике.

РИА ФАН напомнило, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей призвал Запад не вмешиваться в дела республики. Он отметил, что их действия будут иметь лишь обратный эффект, а судьбу страны должен решать ее собственный народ.