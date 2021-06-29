Колонну бронетехники заметили под Минском

Колонну белорусской военной техники заметили на трассе М-1 возле городского поселка Замосточье под Минском. Там ехали БТР, грузовики и зенитно-ракетные комплексы.

Об этом сообщил Telegram-канал «Беларусь Сейчас».

Сейчас в Минске проходит встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева. Во время переговоров планируется обсудить вопросы сотрудничества двух стран в военно-технической сфере, а также в области безопасности.

В мае этого года Министерство обороны Белоруссии начало проверку боеготовности ракетных войск. Планируется, что в маневрах и пусках примут участие около 500 человек и порядка 100 единиц техники. В том числе испытания коснутся тактических комплексов и ракетных систем залпового огня.

В июне в Могилеве провели учения, во время которых проверили работу городских предприятий в условиях военного времени. Подразделения Вооруженных сил республики должны были препятствовать городскому хозяйству перейти на военные рельсы. Подразделения имитировали захват зданий врагом, а также уничтожение им транспорта и инфраструктуры города.