Мир 17 декабря 2023, 19:16 Колонна западной бронетехники ВСУ увязла в грязи RT: украинская техника застряла в грязи, военные откапывали ее лопатами Pxhere

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Колонна западной техники, которой пользовались Вооруженные силы Украины, увязла в грязи. Кадрами поделился RT.

«Вэсэушники пытались откопать машины из трясины лопатами», — сообщили авторы статьи.

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Где именно снят ролик — неизвестно. На нем видно, что военные, стоя в грязи под падающим снегом, пытаются вызволить машины с вооружением. Снимающий ролик солдат иронично прокомментировал: «Нормальная движуха».

Украина нередко испытывает проблемы с техникой, которую предоставляет ей Запад. И дело не только в грязи. Основная причина оказалась в том, что украинские солдаты не научились управлять ей. В итоге те же танки Танки Leopard оказалась бесполезными на поле бое.