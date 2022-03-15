Колонна российских «Тигров» зашла на Украину. Видео

Колонна российских бронированных «Тигров» зашла на территорию Украины. Подразделения должны взять под свою охрану стратегические объекты.

Бронеавтомобили зашли в зону ответственности на границе с Украиной, чтобы взять под охрану стратегические объекты. Речь идет в том числе о предприятиях, мостах и перекрестках главных дорог, уточнила «Звезда».

Колонну «Тигров» засняли на видео. На кадрах видно, что в выполнять задачу отправились десятки бронеавтомобилей.

По информации телеканала, во время движения дистанция между «Тиграми» составляла от 50 до 100 метров. На крышах техники находились пулеметчики, которые контролировали возможные места обстрелов.

Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики снова применили тактический ракетный комплекс «Точка-У». Военные ударили по микрорайону Солнечный в Макеевке. Средства ПВО смогли перехватить ракету, но ее обломки упали на населенный пункт. В результате повредились жилые дома и загорелись два магазина. При обстреле пострадали минимум четыре человека, в числе которых — двое детей.