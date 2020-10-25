Колонна протестующих собралась в центре Минска. Видео

Участники несогласованной протестной акции оппозиции в Минске собираются на площади Свободы. Силовики заблокировали прилегающие улицы.

О колоннах, движущихся в сторону площади Свободы, сообщил корреспондент РИА «Новости».

Ранее стало известно, что в центр Минска подтягиваются также ОМОН, спецтехника и внутренние войска. Уже с утра 25 октября перекрыты улицы, прилегающие к проспекту Независимости. По нему в сторону центра около 10:00 по местному времени двигалась большая колонна, состоящая из грузовиков с личным составом, автозаками, водометами и заградительными машинами «Рубеж».

Также люди в военной форме огородили колючей проволокой стелу «Минск — город-герой». Именно возле нее часто собираются протестующие в последнее время.

Сегодня, 25 октября, истекает срок ультиматума, который Светлана Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Президент должен покинуть пост, остановить насилие на улицах и отпустить всех политических заключенных. Иначе страну ждет новая волна протестов и забастовок.