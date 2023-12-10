Мир 10 декабря 2023, 02:27 Колониальную политику в отношении Украины признали в Евросоюзе Депутат Европарламента Уоллес: ЕС поймала Украину в «долговую ловушку» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Политика Евросоюза по отношению к Украине в конечном итоге приведет к ее разрушению. Такое заявление сделал депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в социальной сети X.

«Мы создаем колониальную долговую ловушку для Украины, способствуя разрушению государства», — написал дипломат.

Реклама

Политик добавил, что многомиллиардные траты Евросоюза на Украину приводят лишь к разжиганию конфликта, гибели украинских военных и краже активов и земель страны западным капиталом.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что власти США откажутся от Украины и «сожгут ее дотла». По словам политика, публикации в западных СМИ все больше показывают, что Вашингтону не по пути с киевскими властями.

В субботу, 9 декабря, французский телеканал France 24 сообщил, что украинцы боятся остаться без поддержки США. В таком случае может возникнуть эффект домино, когда и остальные союзники перестанут оказывать военную и финансовую помощь Украине.