Мир 16 сентября 2023, 03:06 Коломойскому увеличили сумму залога до 105 миллионов долларов «Страна.ua»: Коломойскому увеличили залог в семь с половиной раз РИА «Новости»

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Шевченковский суд Киева переизбрал меру пресечения олигарху, одному из богатейших бизнесменов Украины Игорю Коломойскому. Теперь для того, чтобы выйти под залог, ему нужно заплатить 105 миллионов долларов — в семь с половиной раз больше, чем требовалось прежде. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В начале сентября суд арестовал Коломойского на два месяца по делу об отмывании денег и мошенничестве. По версии СБУ, в период с 2013 по 2020 год бизнесмен легализовал и вывез за границу свыше 500 миллионов гривен. Коломойскому назначили залог в размере 13,7 миллиона долларов.

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Адвокат олигарха Александр Лысак сообщил, что Коломойский отказался вносить залог и отправился в СИЗО.

В четверг, 7 сентября, Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Коломойскому обвинение в присвоении 250 миллионов долларов.