Мир 02 декабря 2022, 20:02 Коломойский вышел из списка долларовых миллиардеров от Forbes Украины РИА «Новости»

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Предприниматель из Украины Игорь Коломойский лишился статуса долларового миллиардера в списке местного подразделения Forbes. Об этом сообщило издание «Говорит Москва» в Telegram-канале.

Эксперты подразделения Forbes в Украине подсчитали, что в прошлом году суммарная стоимость активов олигарха составляла 1,8 миллиарда долларов. Однако по состоянию на конец 2022 года их общая ценность сократилась до 850 миллионов долларов.

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По данным издания, основная разница между стоимостью активов напрямую связана с национализацией крупных нефтяных предприятий — «Укрнафта» и «Укртатнафта». Оба предприятия ранее принадлежали Коломойскому.

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В прошлом году на долю последней компании приходилось порядка 40% местного рынка бензина, а также 14% рынка дизельного топлива.

Представители офиса президента Украины ранее заявляли, что компании пришлось национализировать из-за безучастия Коломойского в политике государства.