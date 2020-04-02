Коломойский выиграл суд у бывшего главы НБУ

Летом прошлого года Гонтарева рассказала, что ее сбил в Лондоне автомобиль, а осенью неизвестные сожгли авто ее невестки. Кроме того, она заявляла, что получала от Коломойского угрозы и обвинила его в травле.

Сам бизнесмен заверил, что экс-глава НБУ придумывает сказки и подал на нее в суд. Судья удовлетворил иск Коломойского и признал недостоверной информацию о травле.