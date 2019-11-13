Коломойский пожелал мира между Украиной и Россией

«Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, — Америка, — заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это. Война против России — до последнего украинца», — отметил бизнесмен.

По его словам, США использует Украину, чтобы бороться с Россией.

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«Бесполезно тратить время на пустые разговоры. Тогда как Россия хотела бы привести нас в новый Варшавский договор», — подчеркнул Коломойский.

Ранее стало известно, что депутаты Днепровского областного совета проголосуют за приватизацию стратегической Аульской хлорпереливной станции компанией. Она принадлежит Игорю Коломойскому.