СМИ: Коломойский получит контроль над питьевой водой на Украине

Согласно информации изданий, парламентариям навязывают готовое решение, которые будет результатом «прозрачного» аукциона. Проект этого решения был разработан экспертами Игоря Коломойского.

Если областной совет согласится на приватизацию станции компанией, то в руках олигарха окажется монополия на производство и фасовку хлора, необходимого для очистки воды.

Эксперты предположили, что в результате этого цены на хлор резко повысятся, что приведет к подорожанию питьевой воды для населения.