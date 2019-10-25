СМИ: Коломойский получит контроль над питьевой водой на Украине
Депутаты Днепровского областного совета проголосуют 15 октября за приватизацию стратегической Аульской хлорпереливной станции компанией, которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Об этом сообщил сайт «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
Согласно информации изданий, парламентариям навязывают готовое решение, которые будет результатом «прозрачного» аукциона. Проект этого решения был разработан экспертами Игоря Коломойского.
Если областной совет согласится на приватизацию станции компанией, то в руках олигарха окажется монополия на производство и фасовку хлора, необходимого для очистки воды.
Эксперты предположили, что в результате этого цены на хлор резко повысятся, что приведет к подорожанию питьевой воды для населения.