Мир 02 сентября 2023, 23:02 Коломойский отказался вносить залог после ареста Адвокат Лысак: Коломойский не будет вносить залог в размере 509 млн гривен РИА «Новости»

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Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которого ранее арестовал киевский суд, не намерен вносить залог в размере 509 миллионов гривен (свыше 1,3 млрд рублей). Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на адвоката бизнесмена Александра Лысака.

По словам защитника, его Коломойский намерен подать апелляцию на решение суда. Прокуроры, как считает Лысак, не представили оценок здоровья и материального состояния подзащитного, которые бы обосновали вынесенную меру пресечения.

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Олигарха Игоря Коломойского 2 сентября арестовал Шевченковский суд Киева. Заседание проходило в закрытом режиме. До начала слушания бизнесмен сообщил журналистам, что не согласен с выдвинутыми против него обвинением. Из суда он вышел в сопровождении спецназа СБУ. Никаких комментариев по поводу решения суда Коломойский давать не стал.

Олигарха арестовали до 31 октября., но он может выйти на свободу после внесения залога.