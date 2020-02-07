Монеты с ведьмаком Геральтом выпустили в Польше

Песня барда Лютика про чеканную монету из сериала «Ведьмак» оказалась в какой-то степени пророческой. Ведьмаку, правда, ей не заплатили — его на ней изобразили. Коллекционные монеты с Геральтом из Ривии выпустили в Гданьске.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента, эта монета пользуется большой популярностью у коллекционеров. Гданьский монетный двор получил исключительные права на выпуск монет по мотивам саги польского писателя Анджея Сапковского «Ведьмак». На аверсе изображен сам Геральт с золотым мечом, который защищает своего друга Лютика и возлюбленную чародейку Йеннифэр от темных сил. На реверсе — мечи и волчий медальон ведьмака.

Эту монету сделали из серебра. Она весит более 50 граммов и стоит 427 долларов. Гданьский монетный двор будет выпускать каждый год по монете с сюжетами из книг.

21 декабря 2019 года на стриминговом сервисе Netfliх вышел сериал «Ведьмак» по мотивам фэнтезийной саги Сапковского. Главную роль — истребителя чудовищ Геральта из Ривии — исполнил британский актер Генри Кавилл, который ранее сыграл в кино Супермена.