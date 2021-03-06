Коллекцию предметов искусства Карла Лагерфельда пустят с молотка

На аукционе в Монако продадут предметы мебели и искусства, принадлежавшие модельеру Карлу Лагерфельду. С молотка пустят вещи кутюрье из его парижской квартиры, особняка в Лувесьене и домов в Провансе и Монако.

Лоты оценят в ближайшие два месяца, сообщила газета Le Figaro со ссылкой на аукционный дом Sotheby’s. Первые торги запланированы на вторую половину 2021 года, затем проведут второй аукцион — в Париже.

Вице-президент Sotheby’s во Франции Пьер Мот назвал запланированные торги данью уважения «выдающемуся модельеру, ключевой фигуре мира моды и искусства».

Лагерфельд, отметили эксперты, коллекционировал предметы декоративного искусства XVIII века. Мебель, скульптуры и картины он регулярно покупал на парижских и лондонских аукционах.

«Король моды» ушел из жизни 19 февраля 2019 года. Причиной смерти знаменитого кутюрье стал рак поджелудочной железы. Он был главным модельером Fendi, Chanel, собственного дома Karl Lagerfeld и создавал коллекции для Chloe. Для коллекций Лагерфельда снимались Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Клаудия Шиффер и другие знаменитые модели.