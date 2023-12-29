Мир 29 декабря 2023, 01:22 «Коллективное решение». Украинский военнопленный рассказал, почему сдался ВС РФ Пленные ВСУ сдались войскам России, чтобы «хоть какие-то люди остались живы» РИА «Новости»

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Украинские пленные сдались, чтобы хоть «какие-то люди остались живы». Об этом заявил сдавшийся военный ВСУ Вадим Жмурко, передало Минобороны России в Telegram-канале.

Повестка и служба

По словам военнослужащего, его отправили служить через два дня после вручения повестки.

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«Шел с женой в магазин. У меня спросили паспорт и сразу дали повестку. На следующий день пришел в военкомат. В военкомате я прошел медкомиссию. На следующий день сел в автобус и уехал в Подольск (Одесская область — прим. ред.)», — заявил он.

Потом мужчина прошел боевую подготовку. Там новоприбывших быстро учили обращаться с гранатами и оружием. Жмурко ожидал, что будут учить оказывать медицинскую помощь, однако «показали только аптечку», в которую еще следовало докупить половину материалов.

Раненых не забирают

Военный рассказал о низком боевом духе у солдат. Он уверен, что у них нет мотивации служить. Раненых не эвакуируют из зоны боевых действий, а российские беспилотники, танки и артиллерия успешно ведут работу по бойцам ВСУ. Когда Вадим Жмурко и его сослуживцы по приказу приехали на позицию — она уже была уничтожена.

«Мы заступаем, они меняются по три дня. Не приехала эвакуация, люди остались до утра, то есть мы и те, кого мы должны были поменять. Там были раненые и тяжелые. Ну, а потом дроны, миномет, танки», — рассказал военный.

Остаться в живых

В итоге Жмурко и его товарищи оказались в безвыходной ситуации. Они сложили оружие после того, как российские военные крикнули:«Сдавайтесь! Вам ничего не будет».

«Чтобы хоть какие-то люди остались живы, мы сдались, это было наше коллективное решение», — заключил боец.

Ранее украинский военнопленный Олег Белоусов рассказал, что из подразделений ВСУ численностью до роты каждый месяц дезертируют примерно 15-20 бойцов. Помимо этого, в украинской армии процветает коррупция.